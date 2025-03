Fiumicino, sulla pericolosità di via Monte Cadria è scontro istituzionale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 marzo 2025- L’emergenza sicurezza su viasi è trasformata in una questione politica, con il Comune diche punta il dito contro la Regione Lazio per l’assenza di interventi di manutenzione.La chiusura dell’arteria, disposta il 17 marzo con un’ordinanza dirigenziale della Polizia Locale, ha scatenato polemiche tra le istituzioni e preoccupazione tra i residenti, costretti a rivedere i propri percorsi quotidiani.Le segnalazioni dei cittadini riguardanti le pericolose buchestrada sono arrivate alla centrale operativa della Polizia Locale tra il 16 e il 17 marzo. Il sopralluogo effettuato dagli agenti e dal personale dell’Area Lavori Pubblici ha confermato la gravità della situazione: il manto stradale risultava troppo compromesso per consentire il passaggio in sicurezza dei veicoli.