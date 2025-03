Fiumicino De Pascali rassicura sul decentramento amministrativo | La sede di Palidoro non verrà chiusa

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 marzo 2025- “Ladinon. – Quello che è stato dichiarato dall’Amministrazione comunale è che la struttura sarà oggetto di ristrutturazione, visto l’evidente stato di fatiscenza. – ribadisce Francesca De, Delegata al, in risposta alle polemiche sollevate dal PD locale. – Quando non si hanno argomenti si ricorre a estremi disperati tentativi: generare nelle persone il timore che accada qualcosa di sbagliato e ingiusto. Ancora una volta, pur di sminuire e screditare ilsul nuovo immobile di Aranova, si convincono i cittadini che saràlagià esistente a.” “Su quali basi si fonda questa affermazione dell’opposizione? Nessuna! È l’ennesimo “al lupo al lupo” diffuso per gettare ombra su un risultato atteso da anni: la localizzazione di servizi comunali, tributari e di Polizia Locale a Nord del territorio per agevolare lo svolgimento delle pratiche amministrative per migliaia di residenti e efficientare i controlli di Polizia Locale in zone da sempre dimenticate ed escluse.