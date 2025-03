Lanazione.it - Firenze, tutto Chopin nel concerto degli Amici della Musica

, 19 marzo 2025 - Il 22 marzo, alle ore 16, al TeatroPergola, torna innella stagionedila pianista Yulianna Avdeeva, dopo il successo del suo debutto del 2022. Il programma sarà interamente dedicato a, con Polacca-Fantasia in la bemolle maggiore op. 61, Barcarola in fa diesis maggiore op. 60, Preludio in do diesis minore op. 45, Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39, Andante spianato e Grande Polacca Brillante op. 22, 3 Mazurche op. 59, Sonata n. 3 in si minore, op. 58. Yulianna Avdeeva ha trionfato nel 2010 al Concorso, dove ha vinto il Primo Premio con, secondo The Telegraph, un “modo dettagliato di suonare che corrisponde a quello di”. Pianista dal temperamento e dal virtuosismo ardenti, Avdeeva suona con potenza, convinzione e sensibilità, conquistando il pubblico diil mondo.