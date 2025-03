Lanazione.it - Firenze, torna la Settimana del Fiorentino con 200 eventi dal 24 al 30 marzo

, 192025 - Più di 200 appuntamenti in programma per festeggiare il Capodanno(25). Dal 24 al 302025ladel, il calendario dipromosso dal Comune dicon associazioni culturali, Biblioteche Comunali, Musei Civici Fiorentini, MUS.E e centri commerciali naturali per valorizzare le tradizioni della città con visite guidate, passeggiate, fiere e mercati. L’edizione 2025 è dedicata alla fiorentinità e ai suoi simboli, il giglio rosso su campo bianco e ilcco, che grazie alla matita di Sandro Cleuzo diventa mascotte dell’evento. Durante la, grazie aSmart, le Porte Storiche e il David del Piazzale Michelangelo si illumineranno di rosso. La quarta edizione della rassegna è stata presentata a Palazzo Vecchio dall’assessore allo Sviluppo Economico Jacopo Vicini e dal presidente del Q1 e coordinatore dell'evento Mirco Rufilli.