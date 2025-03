Lanazione.it - Firenze, torna 'La città dei giovani lettori' a Villa Bardini

, 19 marzo 2025 – Cinque giorni di letture animate, laboratori di scrittura e illustrazione, spettacoli, talk e incontri tutti dedicati all’universo della letteratura per bambini, ragazzi, teen e young adult in compagnia di autori, disegnatori, scienziati, ricercatori e artisti tra i più interessanti sul panorama italiano e internazionale., a, Ladei: dal 1 al 5 aprile la terza edizione per un tuffo nel mondo del libro dagli 0 anni in su che nasce come spin off del festival Ladei, progetto culturale di Fondazione CRa cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Tra lae il giardino (in costa San Giorgio 2) un percorso tra opere grafiche, serie best-seller, casi editoriali, albi illustrati, progetti educativi, favole e racconti pensato dei librai Premio Andersen Farollo e Falpalà, con un fitto programma di workshop per rendere protagonisti i piccolie le piccole lettrici accanto alle grandi penne e matite del settore, oltre a momenti rivolti al pubblico adulto per scoprire come la letteratura che chiamiamo “per bambini” sia in realtà capace di coinvolgere e appassionaredi ogni età.