Firenze: tenta di rubare merce al supermercato di via di Novoli. Arrestato dopo aver gettato spray urticante alla vigilanza

Nel“Esselunga” di via di, agenti delle volanti della polizia hannoun 19enne tunisino perta rapina impropria aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti, il giovane,occultato dellaesposta all’interno del suo giubbotto, sarebbe stato scoperto dall’addettoe, per guadagnarsi la fuga, avrebbe nebulizzato al suo indirizzo delloe – a seguire – avrebbe lanciato contro una bottiglia prelevata dallo scaffaleL'articolodialdi via diproviene daPost.