Lanazione.it - Firenze, Stefano Bollani in concerto al Maggio Musicale Fiorentino

Leggi su Lanazione.it

, 19 marzo 2025 – A ormai poche settimane di distanza dall’inizio dell’87esimo Festival della stagione sinfonica del 2025 del Teatro s’impreziosisce con un nuovoin calendario che segna il ritorno dial. Il“Piano solo”, molto atteso, già a distanza di qualche giorno dall’appuntamento di sabato 22 marzo alle ore 20.45 registra il “tutto esaurito” al botteghino del. “Piano solo” fa parte della tournée che a partire dallo scorso febbraio ha portato con un grandissimo successo di pubblico e di criticanei principali teatri e saledi tutta Italia. Come è ormai consuetudine quando sale sul palco, ogni occasione promette di essere un evento unico in cui non c’è niente di programmato e Piano Solo è dunque uno spettacolo che ‘rinasce’ ogni sera, con un repertorio sempre inaspettato in cui il flussoè governato dallo slancio del momento.