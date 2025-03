Lanazione.it - Firenze, scatta la chiusura di via Santa Marta

, 19 marzo 2025 – Da oggi, 19 marzo,ladi via. Il provvedimento, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è necessario per eseguire alcuni lavori urgenti su un immobile privato. Il divieto di transito interesserà il tratto tra via Ernesto Rossi e via della Pietra. Inoltre in via(tra via Guglielmo Massaia e via Ernesto Rossi) e in via Guglielmo Massaia (tra piazza Giorgini e via di) sarà istituito un divieto di transito nella corsia in direzione di via Ernesto Rossi, con accesso e uscita da piazza Giorgini. Questi provvedimenti saranno in vigore in orario lavorativo 9-19 e tranne sabato e festivi fino al 19 aprile. Saranno invece in vigore senza interruzione i restringimenti di carreggiata i divieti di sosta in corrispondenza del cantiere per la presenza del ponteggio; previsto infine un divieto di transito per i veicoli di larghezza superiore ai 2 metri in viaincrocio via Ernesto Rossi e via Guglielmo Massaia incrocio piazza Giorgini.