Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro ‘Mamma non mamma’ al Teatro Niccolini

, 7 marzo 2025 – Un inno alla maternità, che passa dalla gioia per la vita in arrivo alla sofferenza per l’interruzione di gravidanza, per poi approdare a una nuova felicità grazie all’adozione: il nuovo romanzo di Laura Feri, intitolato Mamma non mamma (Mauro Pagliai Editore, pp. 192, euro 12) dopo essere stato presentato in anteprima al The Artist’s Palace di(Piazza di San Lorenzo), nell’ambito della rassegna “Lo scrittore, il, il lettore”, sarà presentato giovedì 20 marzo alle 18.00 al(Via Ricasoli, 3), all’interno del ciclo “Niccolitudini”, alla presenza dell’editore.Laura Feri, fiorentina classe ’79, è al suo terzo romanzo. Come per i precedenti, rispettivamente Metà di me (2015) e Troppo amore per Eva (2019), si è ispirata a fatti reali per raccontare una storia dalla forte carica emotiva, toccando con sorprendente realismo temi universali.