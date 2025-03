Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro 'La pace difficile. Diari di un Ambasciatore a Mosca'

, 19 marzo 2025 - Nel volume Ladi un(pubblicato da Mauro Pagliai nella collana Verità Scomode), l’exitaliano aGiorgio Starace racconta in prima persona i drammatici mesi che hanno preceduto e accompagnato l’intervento militare in Ucraina da parte della Federazione Russa. Una testimonianza diretta delle tensioni internazionali e delle implicazioni per l’Italia, l’Europa e il resto del mondo. In UE solo Di Maio cercò latra Russia e Ucraina. Lo afferma l’exGiorgio Starace nel nuovoLa“Ora non basterà un semplice accordo tra super potenze – denuncia l’autore – Alla base del conflitto permane un cruciale problema di sicurezza fra Russia e Occidente, che richiede un sistema di garanzia collettiva.