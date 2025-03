Lanazione.it - Firenze, arriva Tricarico col suo concerto spettacolo

, 19 marzo 2025 - Poche settimane fa ha duettato con Francesco Gabbani al Festival di Sanremo, sulle note di “Io sono Francesco”, l’esordio discografico che 25 anni fa lo mise in luce come l’artista poetico e visionario che conosciamo. Per Francescoè adesso tempo di riprendere “Buonasera, io sono”, il tour che giovedì 27 marzo lo porterà sul palco del Teatro Puccini di. I biglietti (posto unico 17 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili online su www.ticketone.it e sul sito del teatro www.teatropuccini.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Perè stato un bel ritorno a Sanremo, che lo ha visto tre volte in gara al Festival, la prima delle quali nel 2008 con “Vita Tranquilla”, e recentemente al Premio Tenco 2024, con tre esibizioni diverse e applauditissime nelle tre serate.