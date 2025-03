Lanazione.it - Firenze, al via le iniziative dell’Opera di Santa Maria del Fiore per il Giubileo

, 19 marzo 2025 – In occasione del, indetto per quest’anno 2025 da Papa Francesco e da lui titolato Pellegrini di speranza, l’Opera didelpresenta due. Si inizia con un ciclo di conferenze Pellegrini di Speranza (da marzo a giugno 2025), a cura di Antonio Natali, il cui primo appuntamento è previsto il prossimo 25 marzo con Monsignor Rino Fisichella, che dell’Anno Santo è responsabile organizzativo, con un intervento dal titolo “La Speranza non delude”. L’incontro, come tutti gli altri del ciclo, si terrà alle ore 17.00 presso l’Antica Canonica di San Giovanni (piazza San Giovanni 7,) con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Il secondo progetto è una pubblicazione, I Luoghi della Speranza, Viatico per il pellegrino, realizzata in collaborazione con il settimanale Toscana Oggi, rivolta non solo ai pellegrini, ma a tutti quanti vorranno scoprire o riscoprire luoghi di bellezza e grandezza spirituale e artistica nella città di, fuori dai circuiti del turismo di massa.