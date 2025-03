Latuafonte.com - Fino alla fine come finisce: spiegazione finale del film di Muccino

Leggi su Latuafonte.com

è unitaliano del 2024 di genere thriller di Gabriele, che arriva in streaming su NOW il 18 marzo 2025 e va in onda nella prima serata di Sky Cinema Uno. La pellicola è liberamente ispirata altedesco di Sebastian Schipper, Victoria. Protagonista della trama è Sophie, la quale si reca in vacanza in Italia con la sorella e incontra Giulio. La giovane californiana trascorre con il ragazzo e il suo gruppo una notte turbolenta.: riassunto trama completa delLeggi anche: Vendetta e segreti su TV8, chi è l’assassinoLeggi anche: Pig – Il piano di RobdelilLa trama delè ambientata a Palermo. Qui le giovani sorelle californiane Ristuccia stanno pensando atrascorrere l’ultimo giorno di vacanza.