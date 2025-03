Bresciatoday.it - Finale Territoriale Under 18: per la Millenium Brescia un argento che inorgoglisce

Leggi su Bresciatoday.it

Non è andata come sperato, ma la medaglia d’è comunque da celebrare. È finita 3-1 per la Volley Academy Bv-Bm Carrozzerie ladi domenica 16 marzo, al Palazzetto polifunzionale di Ospitaletto. Salendo sul secondo gradino del podio, le18 della