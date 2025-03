Tvplay.it - Finale Mondiali 2022, Argentina-Francia: finalmente Lionel Messi, ma che rimpianto per Kolo Muani

Ladeidel, è stata una delle più clamorose della storia.ha vinto la competizione, ma cheper.La partita ha anche una curiosa particolarità è l’unica che si è disputata in inverno in Occidente, il 18 dicembre del. Tutti ricorderete che la manifestazione, infatti, si giocò in Qatar dove ad agosto è impossibile giocare., ma cheper(ANSA) TvPlay.itFin dall’inizio la stagione di calcio/23 è stata considerata anomala, basti pensare che il campionato italiano di Serie A è iniziato subito dopo Ferragosto. Per disputare tutte le partite infatti si era reso necessario anticipare perché poi ci sarebbe stata una pausa di un mese proprio alla fine dell’anno.