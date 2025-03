Iodonna.it - Filastrocche per i più piccoli, da leggere insieme prima della nanna, ma anche racconti per i più grandi. E manuali con proposte di attività da svolgere insieme. La Festa del papà 2025 è un'occasione per stare vicini, condividere un momento di serenità. Come quello della lettura di un buon libro. Noi ve ne proponiamo cinque

Un genitore porto sicuro. Maun compagno di viaggio. Qualcuno che aiuta a crescere e, allo stesso tempo, crescelui. I nuovi padri non hanno pauratenerezza,complicità. Giocano con i figlie accompagnano quellialla scoperta del mondo. Un cambiamento di ruolo,e di relazione tra le generazioni, che i libri per bambini sanno raccontare bene, con storie per tutte le età e tutte le situazioni. E allora, indel, acquiunper i propri figli può essere un modo perun’avventura, qualche risata, undi coccole. Pero separati, e confrontarsi poi, ascoltandosi a vicenda. O per vivereun’avventura.un weekend in camper, o comprare dischi a un mercatino dell’usato.