Fiera di San Giuseppe, sequestrati 288 capi d'abbigliamento: sanzioni per 10mila euro

Tempo di lettura: < 1 minutoe accessori alladi San: sequestri e. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando di polizia municipale di Benevento, durante lacittadina, gli operanti guidati dal Comandante Vecchio, hanno eseguito diverse attività in materia di contrasto ai traffici illeciti. In particolare, durante lo svolgimento delladi San, venivano identificati due soggetti intenti a tentare la vendita died accessori all’interno dell’area fieristica adiacente allo stadio “Ciro Vigorito”. Prontamente identificati, i due soggetti, provenienti da provincia limitrofa, risultavano essere abusivi e senza nessun titolo per la vendita. Entrambi venivano sanzionati e la merce contenuta in tre valige posta sotto sequestro dai caschi bianchi.