FiberCop chi è il favorito per la poltrona di ad

Si torna a parlare di un incarico delicato, quello di amministratore delegato di, la società che ha rilevato la rete di Tim, dopo che a gennaio del 2025 Luigi Ferraris, in polemica con il socio di maggioranza assoluta, il fondo americano Kkr, se n’era andato sbattendo la porta. Da allora le sue deleghe sono ad interim nelle mani del presidente Massimo Sarmi. Ora però da più parti giungono le voci dell’arrivo di un nuovo capo azienda. E nella ridda di nomi il più accreditato sembra essere quello di Alberto De Paoli, 60 anni, pavese, che fu numero due di Francesco Starace in Enel, per poi uscire dal colosso elettrico a seguito della riorganizzazione voluta dal nuovo numero uno Flavio Cattaneo. Dopo essere stato in ballo per andare a fare il direttore finanziario di Tim, ipotesi poi sfumata, ora il manager ha buonissime chance di andare a guidare