Fiat 500 Enjoy sulle scale del palazzo di Laurentino 38. Incidente o no?

Il 17 marzo, sfogliando i social, in particolare su Instagram e TikTok, molti utenti si sono trovati di fronte a immagini e video che mostravano una500rossa incastratadi unnel quartiere38, come si può vedere nella foto riportata qui sotto.Le teorie su cosa possa essere successo sono varie: alcuni pensano si tratti di un, altri ipotizzano che sia stato un errore o, ancora, che fosse un’azione intenzionale.I commenti sotto i post si dividono tra l’indignazione di chi commenta “poi ci chiediamo perché le aziende di sharing scappano dall’Italia” e chi, più ironicamente, scherza: “pensava di trovare una discesa, invece la vita è tutta in salita.”Cosa è successo davvero?Nel pomeriggio, ci siamo recati sul posto per cercare di chiarire la vicenda, e abbiamo raccolto alcune testimonianze dai residenti.