Fiamme in autostrada | chilometri di code e traffico bloccato

Nel pomeriggio di mercoledì 19 marzo, l’A4 Milano-Brescia è stata teatro di due gravi episodi che hanno paralizzato ilin direzione Brescia. Un tratto dell’arteria stradale, tra Seriate e Ospitaletto, è rimasto chiuso per circa due ore a causa di un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. Intorno alle 14, un camion ha preso fuoco nei pressi dello svincolo di Ospitaletto, precisamente sotto un ponte della Provinciale 19. >>“Conviene fare vincere Jessica”. Grande Fratello, i commenti del pubblico dopo le polemiche sui votiL’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Fortunatamente, non si registrano feriti.