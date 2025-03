Foggiatoday.it - Fiaccolata per Karol Cordisco, il 22enne morto in un incidente stradale: "Vogliamo la verità"

Leggi su Foggiatoday.it

Giustizia per: il 29 marzo, alle 18, si svolgerà unaper il ragazzo deceduto in circostanze misteriose in unavvenuto alla periferia di Foggia, quartiere Salice Nuovo, il 26 novembre 2024. L'evento partirà da via Parini e si snoderà per le vie della.