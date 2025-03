Anteprima24.it - Festival Filosofico del Sannio: lectio affidata a Telmo Pievani

Tempo di lettura: 3 minutiVenerdi 21Marzo 2025 alle ore 15,00 si terrà on line il quinto appuntamento dell’11°del, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. Lache affronterà il tema: “La conoscenza e le molte facce dell’Ignoranza“.Qual è l’opposto di conoscenza? Ignoranza. Ma ne siamo sicuri? Un grande filosofo della scienza, Karl Popper, sosteneva che esistono due forme di ignoranza: una cattiva e una buona. La cattiva consiste non tanto nel non sapere, quanto nel presumere di sapere. La cattiva ignoranza è dogmatica, vede tutto bianco o nera, è intossicata di false certezze. Il web e i social ne sono pieni. La buona ignoranza al contrario è quella di chi sa di non sapere e dunque non smette mai di cercare, di indagare, di farsi domande.