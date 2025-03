Ilgiorno.it - Festival “Bellezza della cura”. Spazio al film Amiche mai

Prosegue la seconda edizione de La, con il rinnovato impegno di proporre iniziative in cui il cinema è protagonista per sensibilizzare e coinvolgere le persone sul tema vitale del “prendersi”. La rassegna, proposta da numerosi partner – La Meridiana, Thuja Lab, associazione Mi prendo, NurSind Monza e Brianza, cooperativa Controluce, cooperativa Il Visconte di Mezzago, Capitol AnteoCinema –, anche quest’anno proponein anteprima focalizzati sui diversi aspetti” e seguiti da dibattito con gli autori. Le proiezioni (ospitate al cinema Capitol di Monza, all’Astrolabio di Villasanta, al Bloom di Mezzago e al CineTeatro del Paese Ritrovato a Monza), sono iniziate il 27 febbraio con la proiezione al Capitol di “Telenovela”, ildello spettacolo teatrale de Il Paese ritrovato (il primo villaggio in Italia dedicato a persone con forme di demenza e sindrome di Alzheimer).