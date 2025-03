Ilrestodelcarlino.it - Festa per i 40 anni di Setaro. La lettera di auguri del fratello

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è un compleanno speciale oggi nei dilettanti. Daniele, difensore goleador dell’Ubersetto (Seconda "F") festeggia i 40, di cui oltre 30 passati su campi con le maglie di Consolata, Sassuolo (settore giovanile fino alla Berretti), Pavullese, Gorzano, Colombaro, Polinago, Sanmichelese, Fiorano, Maranello, Ganaceto e Flos Frugi. IlSimone gli ha voluto dedicare unadiunendo anche la ricorrenza delladel papà. "Terzino ambidestro, "Seta" come tutti lo chiamano – si legge – è un esempio per i più giovani, un punto di riferimento per chiunque. Per me, Daniele è sempre stato una fonte di ispirazione. Mentre molti dei nostri coetanei preferivano il motorino o un giro in centro, lui era sempre sul campo, a giocare tra i campetti della Consolata e l’Albero D’Oro.