Ravennatoday.it - “Festa d’sa Jusef", al via le celebrazioni del patrono tra cibo, mostre, pedalate e tiro alla fune

Leggi su Ravennatoday.it

Dopo la celebrazione liturgica in occasione della festività religiosa deldella frazione di Villa Prati San Giuseppe, che ricorre il 19 marzo, prenderà ufficialmente il via giovedì 20 marzo la “”, organizzata come da tradizione dall’associazione "L’Incontro" con il.