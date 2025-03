Ilgiorno.it - Festa del Sole tra tradizioni e voglia di luce

Leggi su Ilgiorno.it

Chi, in Valtellina, abita sul versante retico sa perfettamente che significhi: trovarsi con diversi gradi in più rispetto al fondovalle, ma soprattutto godere del tepore e delladelche i dirimpettai orobici salutano a novembre per rivedere - chi prima e chi dopo - nel mese di marzo. Ecco perché, dunque, è tanto importante e sentita ladelche la ProLoco La Caurga di Forcola organizza per domenica, per celebrare il “ritorno“ dellasolare diretta a Sirta, la zona più bassa del Comune. La manizione si terrà in concomitanza con lapatronale di San Giuseppe e prevede un ricco programma di iniziative. Si comincia alle 10.30 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, seguita dalla tradizionale processione di San Giuseppe per le vie del paese, con arrivo in piazza alle 11:30.