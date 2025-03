Cultweb.it - Festa del papà, perché si festeggia il 19 marzo e quando si festeggia nel mondo?

In Italia ladelviene viene celebrata il 19in questa data ricorre la morte di San Giuseppe. Una data considerata importante, visto che il culto del santo era considerato già molto importante durante l’Alto Medioevo. Nonostante questo, però, le celebrazioni ufficiali iniziano intorno al ‘300.Ad inserire questa data all’interno del calendario romano comericonosciuta dalla Chiesa è stato Papa Sisto IV, intorno al 1479. Solo nel 1871, però, a San Giuseppe viene attribuito il ruolo di protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa Universale. Questo vuol dire che il 19ha un significato soprattutto per i paesi di cultura cattolica, come Spagna e Portogallo.e figlio (fonte: Unsplash)In altri paesi, dunque, ladelsegue un calendario diverso.