Ilgiorno.it - Festa del papà oggi 19 marzo: focus sui padri separati. A Lodi c’è lo sportello di aiuto

Leggi su Ilgiorno.it

Il 19, in cui si celebra San Giuseppe, è ladel. E l’Associazione Padre, che aha aperto uno, evidenzia la ricorrenza per promuovere un approfondimento su un argomento delicato e di attualità, ovvero ‘L’incidenza degli aspetti economici nella crisi della famiglia’, che colpisce appunto in particolare i. L’incontro si terrà giovedì 202025, dalle 17 alle 19, presso l’Unitre di, in viale Pavia, a, ‘Università’ che ospita lodei. Con la moderazione dell’avvocata Raffaella Gipponi, interverranno Mariarosa Devecchi, assessora alle politiche abitative di, Stefano Joli della Caritasgiana, e Stefano Cera consigliere nazionale di Aps che spiega lo scopo dell’associazione, la casistica che affronta, come si può accedere accedere alle consulenze a