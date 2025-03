Ilrestodelcarlino.it - Festa del Papà, Lino Aldrovandi: “Oggi penso ai nipoti che avrei cresciuto con Fede”

Ferrara, 19 marzo 2025 – “cosa c'è dopo la morte?rico aveva 4 anni quando me lo chiese. Con un nodo in gola lo presi in braccio e lo strinsi dolcemente a me, come per proteggerlo da ogni brutto pensiero. Ricordo ancora a distanza di tantissimi anni che gli sussurrai ‘Non ti preoccupare, pensa sempre alle cose più belle, perché sarà sempre cosi'. In pratica non gli risposi, ma sul suo viso rividi tornare la tranquillità e il sorriso alla vita.” A parlare èGiuliano, padre dirico che morì a 18 anni a Ferrara all’alba del 25 settembre 2005, dopo essersi imbattuto in quattro poliziotti delle volanti e al termine della violentissima colluttazione con loro, e divenuto un simbolo con la battaglia dei suoi genitori per avere giustizia., agente della Municipale in pensione dal 2021, ancoranon si dà pace perché, sussurra, "è sempre uguale, il pensiero corre a quella notte.