Festa del Papà: il dramma dimenticato dei padri separati, a rischio suicidio e lontani dai figli

del2025: ildei, in condizioni economiche precarie edaiche crescono con la loro assenza.del: ildei, adai– notizie.comdalla vita dei, in condizioni economiche ed abitative precarie. Si dovrebbe parlare anche di questo in occasione del 19 marzo, giorno conosciuto come ladel.Perché non c’è solo chi scientemente decide di abbandonare i bimbi messi al mondo. Ma esiste anche una fetta di genitori che invece vorrebbero svolgere questo ruolo ed essere presenti, ma non possono. O hanno potuto e non possono più. Spesso inon lo sanno e incolpano iper la loro assenza.“Ogni anno migliaia di uomini si trovano ad affrontare non solo il trauma della separazione familiare, ma anche un sistema che spesso li relega ai margini della vita dei proprie li abbandona a condizioni economiche e abitative precarie”.