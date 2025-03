Secoloditalia.it - Festa del Papà, gli auguri della Meloni a “chi culla i neonati, assiste la famiglia e la veglia dal cielo”

Si celebra oggi, mercoledì 19 marzo 2025, ladel, che in Italia coincide con il giorno di San Giuseppe ed è quindi influenzata dalla religione cattolica che vede in questo santo una figura paterna positiva e amorevole. Nel 1479, Papa Sisto IV proclamò San Giuseppe protettore dei padri die patronoChiesa universale. Fino al 1977, il 19 marzo era considerato un giorno festivo, mentre oggi, in Italia, è un giorno feriale.Glidi Giorgia“Uno speciale a tutti queiche passano la notte insonni,ndo i propri. A quelli che ogni mattina vestono i bambini con cura e li accompagnano all’asilo o a scuola. A quelli che si fanno in quattro per sostenere i propri figli e la propria. A quelli che li proteggono da lassù. A chi vive la dolcezza di una vita di coppia e a chi, con il suo amore, riesce a dare tutto anche da solo.