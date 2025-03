Metropolitanmagazine.it - Festa del papà 2025 e San Giuseppe, le frasi perfette per fare gli auguri via Whatsapp

Ladelè diffusa praticamente in tutto il mondo. In buona parte dei paesi dove viene festeggiata cade la terza domenica di giugno. Ladelsi celebra il 19 marzo in molti paesi di tradizione cattolica, come l’Italia, la Spagna e il Portogallo. Se sei alla ricerca di ispirazione, ecco una selezione delle miglioridida dedicare a tuonel giorno della suaper fargli sapere quanto sia importante per te.1., grazie per essere il mio punto di riferimento, la mia guida e il mio eroe. Buonadel!2. Non importa quanti anni passino, resterai sempre il mio primo esempio di forza e amore.!3. A te che mi hai insegnato a camminare, a sognare e a credere in me stesso:con tutto il cuore!4., sei la mia roccia, il mio porto sicuro.