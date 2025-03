Liberoquotidiano.it - Ferrari, rissa in team-radio tra Hamilton e l'ingegnere: ecco cosa accadrà ora

Liberoquotidiano.it

Un esordio da incubo per Lewis, nero come il cielo di Melbourne. Il flopin Australia non è passato inosservato, come le difficoltà in pista di Lewis, che ora vola in Cina, per il GP di domenica, con tante perplessità nella mente. La SF-25, domenica mattina, non si è accesa né con le intermedie né sulle dure, altalenando giri mediocri ad altri piuttosto lenti. E così la vettura che doveva essere l'antagonista della McLaren in questo avvio di Mondiale, si è ritrovata dietro alle rivali di testa, alla Williams, all'Aston Martin e alla Sauber, fanalino di coda in griglia assieme alla Haas. La prima in Rosso se la sognava differente Lewis, che a Melbourne nel 2007, alla sua prima gara in F1, si prese il podio con la McLaren. Sarà forse stata l'inesperienza sulla SF-25 ad avergli creato del nervosismo, esploso nei messaggi viaurlati all'di pista Riccardo Adami.