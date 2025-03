Unlimitednews.it - Ferrari in Cina, Vasseur “Vogliamo voltare subito pagina”

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Dopo un debutto di certo non esaltante, lariparte comunque con entusiasmo in vista del secondo Gp della stagione. Appuntamento inper il primo weekend Sprint del campionato. Era stato così anche nel 2024, quando il circus era tornato allo Shanghai International Circuit dopo lo stop di quattro stagioni dovuto alla pandemia di Covid-19.Il programma Sprint prevede per il venerdì una sola sessione di prove libere da 60 minuti (alle 11.30 locali, le 4.30 in Italia), seguita dalla Sprint Qualifying delle ore 15 (8). Come da formato adottato l’anno scorso, il sabato vedrà come prima portata del menù la gara Sprint alle ore 11 (4), cui farà seguito la riapertura del parc fermé per la preparazione alle qualifiche delle 15 (8).La gara è in programma domenica alle 15 (8 italiane) sulla distanza dei 56 giri, pari a 305 chilometri.