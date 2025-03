Dayitalianews.com - Fermata dai carabinieri, non fornisce le proprie generalità e poi si scaglia contro i militari: in arresto 45enne in provincia di Latina

Intervento deidopo una segnalazione di aggressioneUn’operazione deidella Stazione di Sezze (LT) ha portato all’di una donna di 45 anni, residente nelladi Roma e già conosciuta dalle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto nelle ultime ore quando, in seguito a una chiamata d’emergenza al 112 N.U.E., una pattuglia è intervenuta in città per soccorrere la donna, che sarebbe stata vittima di un’aggressione da parte di un uomo.Resistenza e rifiuto di fornire leDurante illlo, la donna, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha rifiutato di fornire lee, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, ha opposto resistenza ai. L’atteggiamento aggressivo e il comportamento ostile nei confronti delle forze dell’ordine hanno reso necessario l’in flagranza di reato.