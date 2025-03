Liberoquotidiano.it - "Felice che i militari abbiano agito bene": Beppe Sala rompe il silenzio, le sconcertanti parole sul caso Ramy

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ci va cauto adesso il sindacodopo che la perizia cinematica ha escluso le responsabilità dei Carabinieri in merito alla morte diElgaml, il 19enne egiziano sbalzato da uno scooter T-Max la notte del 24 novembre scorso dopo essere fuggito insieme a un amico all'alt dei. Il primo cittadino, lo scorso 9 gennaio, a seguito della pubblicazione del video dell'inseguimento, aveva spiegato che «certamente le immagini danno un segnale brutto, non c'è dubbio, brutto. Però attendiamo che la giustizia faccia il suo corso». E ancora: «Dal mio punto di vista è chiaro che se qualcuno ha sbagliato deve pagare, sia rappresentanti delle forze dell'ordine, sia un commerciante, sia un qualunque cittadino, per cui questo è un punto fondamentale». A distanza di due mesi, interpellato dai cronisti a margine di un appuntamento,è finalmente tornato sulla vicenda per correggere il tiro.