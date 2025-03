Anteprima24.it - Feldi Eboli, scatta la Coppa Italia: gara da dentro o fuori contro L84

Tempo di lettura: 3 minutiPer lasi spalancano le porte del PalaTriccoli di Jesi, dove domani inizierà l’avventura delle volpi nelle Final Eight di.La società del presidente Di Domenico sogna di portare a casa l’ultimo trofeo nazionale che manca nella bacheca rossoblù, ma per farlo dovrà iniziare una scalata piena di insidie. Il primo ostacolo si chiama L84, i piemontesi hanno già affrontato lain unasecca, quella del settembre 2023, quando le volpi si aggiudicarono la Superna battendo in finale proprio i padroni di casa a Leinì. Quest’anno le due formazioni si sono già incrociate in campionato, con il punteggio di 1-1 al Palasele di, unacombattuta e molto equilibrata.Pareggio che stavolta non sarà un’opzione possibile. Solo una delle due squadre potrà avanzare e in caso di equilibrio al termine dei 40 minuti regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore.