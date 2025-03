Oasport.it - Federico Cinà raggiante: “Ho dato tutto e ho vinto nonostante i crampi. Non vedo l’ora di giocare contro Dimitrov”

Leggi su Oasport.it

Sorriso radioso e grande stanchezza. Sensazioni uniche perche, alla sua prima in un tabellone di un Masters1000, è riuscito a battere l’argentino Francisco Comesana (n.67 del ranking) col punteggio di 7-6 (4) 7-6 (4) nel primo turno a Miami (USA), sfruttando la wild card data l’organizzazione. Una prova di grande talento e carattere per “Pallino”, bravissimo dal punto di vista tecnico a mettere tanta pressione al sudamericano, ma anche ad affrontare con grande maturità isul finire del secondo set, non sfruttando una palla match.“Sono stremato, ma felicissimo. Ho iniziato la partita molto bene e in fiducia. Poi mi sono fatto recuperare, ma sono stato bravo nei momenti importanti a venir fuori. Ho avuto il match-point, ma ho avuto un po’ die alla fine facevo fatica a muovermi.