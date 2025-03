Notizieaudaci.it - Federico Cina firma un capolavoro a Miami all’esordio al Master 1000: il 17enne più forte dei crampi

Piùdeie con la freddezza di un veterano.da Palermo, appena 17 anni, vince la sua prima partita nel circuito maggiore esordendo neldicontro l’argentino Francisco Comesana, regolato con un doppio 7-6 (7-4 e 7-2 il punteggio dei due tie-break)supera Comesana con un doppio tie-breakL’azzurro ha avuto anche l’opportunità di chiudere più agevolmente il match contro il numero 67 del mondo ma in entrambi i parziali ha sprecato il break di vantaggio. Nel secondo set, in particolare, è stato frenato daiquando si trovava sul 5 a 2. La tensione sembrava aver giocato un brutto scherzo al.La Dea Bendata sembrava sorridere all’avversario che si riportava sul 5 pari ma il classe 2007 ha stretto i denti ed ha tenuto il servizio per poi trovare sollievo dall’intervento del fisioterapista.