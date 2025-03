Lettera43.it - Federal Reserve, invariati i tassi di interesse negli Stati Uniti

Leggi su Lettera43.it

Laha deciso di manteneredi, confermandoli nella fascia compresa tra il 4,25 per cento e il 4,50 per cento. Riviste invece al ribasso le previsioni di crescita economica per i prossimi anni. In particolare, per il 2025 si attende ora un Pil in aumento dell’1,7 per cento, in calo rispetto alla stima precedente del 2,1 per cento. Anche per il 2026 e il 2027 le previsioni sono state ridotte, rispettivamente all’1,8 per cento e all’1,8 per cento. Parallelamente, le stime sull’inflazione sono state riviste al rialzo, con un valore atteso al 2,7 per cento nel 2025 e al 2,2 per cento nel 2026. La banca centrale americana ha confermato la possibilità di due tagli aidinel corso dell’anno, come già previsto a dicembre.: «L’incertezza sulle prospettive economiche è aumentata»Nel comunicato che accompagna la decisione, la Fed ha sottolineato che «l’incertezza sulle prospettive economiche è aumentata» rispetto alla riunione di gennaio, evidenziando che ilOpen Market Committee è consapevole dei rischi che potrebbero influenzare sia l’occupazione sia l’obiettivo di un’inflazione al 2 per cento.