Federacciai delusa dalla Ue | Non risponde ai problemi della siderurgia Piano per i metalli vago e lacunoso

“Ild’azione per l’acciaio e ipresentato oggiCommissione UE presenta ancora molte incertezze attuative, con lacune significative su energia, commercio e rottame”. E’ il commento di, Federazione imprese siderurgiche italiane, in merito ald’azione per l’acciaio e ipresentato oggiCommissione Ue. “Il tema energetico resta privo di misure concrete per ridurre i costi alle industrie metallurgiche, creando possibili squilibri tra i Paesi europei” preosegue e sul Cbam (Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere), una sorta di tassa sul carbonio applicata ai prodotti importati nell’UE è “positivo l’impegno a rivedere il sistema per includere l’export, ma la clausola ‘melted and poured’ è stata solo rimandata a una valutazione futura, lasciando aperti rischi di elusione dei dazi.