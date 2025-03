Lanazione.it - Feder-Dance: evento per aiutare la ricerca: "La malattia di Lafora si può sconfiggere"

“Divertiamoci insieme, facendo del bene”. È questo il claim dell’di beneficenza “70/80/90” in programma venerdì a partire dalle ore 21.30 alla Conca del Sole, la storica discoteca di Corciano e l’unica ancora in attività tra quelle aperte negli anni ‘70.prende il nome daico, un ragazzo perugino di 19 anni nato con ladiche si manifesta a partire dall’età adolescenziale. Si tratta di unada accumulo, genetica, rara, di tipo neuro degenerativo, caratterizzata da crisi epilettiche, demenza e rapido deterioramento psico-fisico. Sebbene sia appena iniziato in Texas un primo trial approvato dalla FDA, non esiste ancora una terapia in grado di arrestarne o rallentarne la progressione, ma è solo possibile contenerne la sintomatologia con farmaci specifici.