Fed taglia stime crescita Usa e le alza su inflazione | pesano dazi

Roma, 19 mar. (askanews) – La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti ha confermato come da attese i tassi di interesse sul dollaro. Il riferimento ufficiale sui fed funds resta così a una forchetta del 4,25%-4,50%. L’istituzione ha rivisto al ribasso le previsioni dieconomica, ma non al punto da pronosticare una recessione (secondo la Fed l’economia resta “solida”). Ha inveceto le attese di, che sta già risentendo dei nuovicommerciali annunciati o decisi dall’amministrazione Trump, anche se è difficile quantificarne l’effetto. In generale “l’incertezza attorno alle prospettive è aumentata”. E in particolare sui“sarà molto difficile avere una valutazione precisa di quanta” supplementare stiano causando. “Ma è già così – ha rilevato il presidente Jerome Powell, ripetutamente interpellato su questo aspetto nella conferenza stampa post direttorio (Fomc) -: l’sui beni si è mossa sensibilmente negli ultimi due mesi, capire quanto sia dovuto aiperò è molto impegnativo”.