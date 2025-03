Quifinanza.it - Fed cammina su un filo e i mercati ruotano: da “America First” a “Anything but the USA”

Si chiude oggi il tanto atteso meeting di marzo del Federal Open Market Committee (FOMC), con la decisione sui tassi e la pubblicazione delle nuove previsioni economiche. Il consenso di mercato è pressoché unanime (99% nei CME FedFunds) nell’aspettarsi che la Federal Reserve mantenga invariata la forchetta dei fed funds tra il 4,25% e il 4,50%. Jerome Powell, presidente della Fed, ha infatti più volte ribadito la necessità di “pazienza” prima di procedere con ulteriori tagli, sottolineando come l’economia statunitense resti “in buona forma” nonostante segnali di rallentamento. Lo sottolinea Gabriel Debach, market analyst di eToro spiegando che se la stabilità dei tassi non sembra in discussione, il vero nodo è un altro: quanto la Fed è disposta a spostare la percezione deisulla traiettoria futura?Fed, cosa aspettarsi?Il focus è sulla revisione delle previsioni macro (inflazione, crescita, disoccupazione) e sul nuovo “dot plot”, la mappa delle intenzioni dei membri del FOMC.