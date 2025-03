Imiglioridififa.com - FC 25, Tutti i giocatori del TOTW 27

Leggi su Imiglioridififa.com

Il Team of the Week () di questa settimana è finalmente disponibile in EA FC 25, e porta con sé una selezione diin forma che si sono distinti per le loro prestazioni eccezionali nei campionati nazionali. Grazie a gol decisivi, assist fondamentali e parate spettacolari, questi atleti hanno conquistato il diritto di entrare nel, con carte speciali migliorate disponibili per un periodo limitato. Preparati a potenziare la tua squadra in Ultimate Team e approfitta di questa nuova ondata di talenti per dare una marcia in più al tuo gioco. Non dimenticare di seguire le promozioni e sfruttare il mercato per massimizzare i tuoi investimenti!Questa settimana del 19 marzo è uscito il27, visualizza anche i precedenti Team nel nostro articolo condi FC 25.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!