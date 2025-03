Sport.quotidiano.net - Fari accesi sul Palatriccoli di Jesi, PalaBadiali di Falconara e PalaSavelli di Porto San Giorgio. Entra in scena il Video support. Coppa Italia, occhi puntati sulle "Fab 8»

: si comincia. Dopo l’antipasto offerto dalle Final Four diUnder 19 e dallaRegionale vinte rispettivamente da Roma 1927 e Superaequum, la manifestazione tricolorenel vivo.suldi, suldie suldiSan. Da oggi fino a domenica 23 marzo scatta la caccia alle coccarde tricolori, quattro in tutto: Serie B, Serie A2 Élite, Serie A2 e Serie A.sui Fab8, le otto squadre di serie A pronte a gareggiare per un posto nella storia del futsal. Ad arricchire la 39°edizione, per la prima volta in campo, il: il suptecnologico potrà essere utilizzato da una squadra nelle quattro casistiche elencate nel protocollo ufficializzato qualche settimana fa: gol/no gol, rigore/no rigore, scambio d’identità e rosso diretto; quest’ultimo caso con un nota bene: non si potrà ricorrere alin caso di seconda ammonizione.