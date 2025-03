Serieanews.com - Fantacalcio, i 5 attaccanti a secco di gol da più partite: ecco chi si è fermato clamorosamente

Leggi su Serieanews.com

Scopri quali sono i 5alcon il maggior numero di giornate senza gol: ci sono anche dei top fermi da tantissimo tempo, i 5di gol da piùchi si è(SerieANews.com)Ilè un gioco di passione, ma anche di strategie, e sapere qualistanno vivendo un momento di crisi può fare la differenza per la tua squadra. In questa stagione, alcuni bomber stanno deludendo le aspettative, altri sono diventati tristemente protagonisti di una striscia di giornate senza gol che preoccupa i fantallenatori.Scopriamo i 5con il maggior numero di gare ada gol. In questa sosta per le nazionali, potrebbe essere anche l’occasione giusta per qualche scambio ed è giusto avere sotto controllo la condizione dei vostri calciatori che avete acquistato all’asta estiva o quella di febbraio.