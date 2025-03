Thesocialpost.it - Falsificato un lotto di Oxycontin: rischio altissimo per la salute

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato una allerta sanitaria internazionale in seguito alla scoperta di uncontraffatto di80 mg (principio attivo: ossicodone cloridrato) in circolazione nel mercato europeo. Il medicinale, che imita un prodotto autorizzato in Polonia, è stato individuato nel mercato non regolamentato in Svizzera e segnalato nel febbraio 2025 dalla casa farmaceutica Mundipharma, produttrice ufficiale.L’analisi condotta dal Drug Information Centre (DIZ) di Zurigo ha rivelato che il farmaco non contiene ossicodone, bensì un oppioide sintetico della classe dei derivati del nitazene, tra cui metonitazene, isotonitazene e fluonitazene. Queste sostanze, estremamente potenti, sono associate a un altodi dipendenza e overdose, con potenza fino a centinaia di volte superiore rispetto all’ossicodone stesso.