Juventusnews24.com - Fagioli svela: «A fine dicembre ho deciso di andar via dalla Juve, Thiago Motta non mi ha più considerato»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le parole del centrocampista che a gennaio ha lasciato dopo tanti anni lantus per iniziare una nuova avventura alla FiorentinaNicolòha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dopo la sfida tra Fiorentina e. Di seguito le sue parole.ADDIO– «Alla Fiorentina mi sono riappropriato della mia vita. Allasono stato undici anni, quando ahoche me ne sarei andato mi sono sentito più leggero. Ma nel momento dell’addio ho pianto. Una bella botta. Ho pianto senza accorgermene, quel giorno mi sono reso conto che si chiudeva una lunga fase della vita, lasciavo i posti, i compagni, il tragitto di tutti i giorni. È stato traumatico. La Fiorentina mi ha accolto con tanto affetto e la novità ha finito per prevalere sul resto»COME KEAN – «La partenza da Torino mi ha permesso di esaurire la fase del ragazzino.