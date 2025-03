Ilnapolista.it - Fagioli: «Alla Juve Motta non mi considerava. Allegri lo stimo tanto, mi ha fatto crescere e mi è stato vicino»

: «non milo, mi hae mi è».Niccolòintervida Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport.Sentita più e più volte: «no ha colpiModric».«Eh no, non ancora. Ma chi lo dice, il mister?».Il mister, il mister..«Li ho in allenamento». (Ride). «loanch’io, mi hae nel periodo della squalifica mi èmolto».La tua è una sorta di resurrezione umana, oltre che sportiva.«Mi sono riappropriato della mia vita.sonoundici anni, quando a fine dicembre ho deciso che me ne sarei andato mi sono sentito più leggero. Ma nel momento dell’addio ho pianto. Una bella botta. Ho pianto senza accorgermene, quel giorno mi sono reso conto che si chiudeva una lunga fase della vita, lasciavo i posti, i compagni, il tragitto di tutti i giorni.